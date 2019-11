„Pogoń-homo” w programie „W tyle wizji” TVP. Interweniowali politycy PiS

Do studia programu „W tyle wizji” zatelefonował jeden z widzów, który poddał temat powstania w Szczecinie tęczowego ronda. W tej sprawie powstała w ubiegłym tygodniu petycja w internecie. Prowadzący program Stanisław Janecki i Krzysztof Feusette wdali się w dyskusje na ten temat.

– Lidera ekstraklasy nam dał... – zaczął Janecki. – Szczecin? No tak, tak... Nawet myślałem o tym, że jeśli pójść krok dalej, to wtedy klub mógłby się nazywać nie Pogoń Szczecin, ale Pogoń-homo – stwierdził Feusette. – Tęcza Szczecin... – odpowiedział Janecki. – A Pogoń-homo? Nie podoba Ci się? – pytał Feusette.

Do sprawy na Twitterze odniósł się rzecznik Pogoni Szczecin Krzysztof Ufland. „Oglądam właśnie zapis wczorajszego” W tyle wizji „ TVP Info. Prowadzący skaczą po tematach, płynnie przechodząc z polityki i kwestii ideowych na sport. Przy okazji wciągając w to nasz klub. Po co? Zajmujemy się sportem i prosimy to uszanować” – napisał.

W sprawie wystąpili też z interwencją poselską do prezesa TVP europoseł Joachim Brudziński oraz poseł Paweł Szafernaker. Stwierdzili, że w ich odczuciu kontekst wypowiedzi sugerował, że „celem było wywołanie u widza skojarzenia nazwy Pogoń Szczecin z ideologią LGBT” . Dodali też, że był to niesmaczny i obraźliwy żart. „Mamy nadzieję, że nieudany żart prowadzących audycję był spowodowany ich chwilową niedyspozycją, a nie zamiarem obrażenia tysięcy kibiców Pogoni Szczecin” – czytamy.

Czytaj także:

Michelle Pfeiffer znowu zachwyca. Tak przez lata zmieniała się aktorka