Andrzejki 2019. Zobacz najlepsze MEMY z tej okazji

Andrzejki – najpopularniejsze wróżby

Wróżby andrzejkowe były przeznaczone wyłącznie dla niezamężnych dziewcząt. Początkowo Andrzejki traktowano bardzo poważnie. Wróżby odprawiano wyłącznie indywidualnie. W późniejszych czasach przybrały formę zbiorową i przekształciły się w niezobowiązującą zabawę młodzieży obojga płci.

Popularną wróżbą andrzejkową jest losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu: listek oznacza staropanieństwo, obrączka lub wstążka z czepka – bliski ślub, a różaniec – stan zakonny. Częstą zabawą jest także wylewanie wosku na zimną wodę przez ucho od klucza i wróżenie z kształtu zastygłej masy. Podczas zabaw andrzejkowych ustawia się też często buty dziewcząt – od ściany do progu. Ta której but pierwszy dotarł do progu miała jako pierwsza wyjść za mąż. Inną wróżbą jest przekłuwanie kartki z imionami chłopców, tak by ich nie widzieć. Dziewczyna ma potem wyjść za mąż za chłopca o imieniu, które przekłuła.

