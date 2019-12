Warszawa. Śmiertelne potrącenie 50-latka. Sprawca uciekł z miejsca wypadku

Do zdarzenia doszło około godziny 22:00. Wiadomo, że mężczyzna przechodził przez przejście dla pieszych i został wówczas potrącony przez kierującego pojazdem marki mercedes. 50-latek trafił do szpitala, ale nie udało się go uratować. Nie miał przy sobie dokumentów, dlatego policjanci starają się ustalić jego tożsamość. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 50-latek przechodził przez przejście na czerwonym świetle.

Kierujący samochodem porzucił swoje auto i uciekł z miejsca wypadku. Oprócz niego w pojeździe była prawdopodobnie jeszcze jedna osoba. W celu znalezienia sprawcy wypadku analizowane są dane z monitoringu miejskiego.

