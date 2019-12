Para homoseksualistów chce adoptować syna Polki. Wiceminister zapowiada interwencję

Zgodę na adopcję dziecka miał wyrazić jego ojciec, który jest obywatelem Wielkiej Brytanii. O tym, że jej dziecko zostanie adoptowane przez parę homoseksualistów Polka dowiedziała się od pracowników opieki społecznej. W rozmowie z portalem Wirtualna Polska kobieta zaznaczyła, że „nie chce się na to zgodzić” . – Wolałabym, żeby był wychowywany przez mamę i tatę, a nie przez dwóch ojców – podkreśliła. Wiadomo, że Polka straciła prawo do opieki nad synem po tym, jak zostawiła go pod opieką 13-letniej córki. Chłopiec oparzył się wtedy gorącym naczyniem.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik pytany był o sprawę w niedzielę w programie WP #Newsroom. Przekazał, że od poniedziałku będzie zajmował się sprawą, a na początek chce się upewnić, czy to prawda, że dziecko zostanie umieszczone w związku homoseksualistów. Później dodał także na ten temat wpis na Twitterze.

„W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi artykułu w WP na temat dziecka, które ma być adoptowane w GB przez parę homoseksualistów, poleciłem dziś wystąpienie do brytyjskiego organu centralnego z prośbą o szczegółowe informacje” – poinformował na wiceminister.

