Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie złożył rezygnację

„Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyjął rezygnację prof. dr. hab. Jerzego Miziołka ze stanowiska dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie” – czytamy w komunikacie MKiDN. Jak pisze dalej resort, „minister podziękował prof. Miziołkowi za zainicjowanie zmian w funkcjonowaniu Muzeum Narodowego w Warszawie i wyraził nadzieję, że jego następca będzie te zmiany kontynuował w zakresie usprawniającym działalność instytucji” . Na końcu poinformowano, że minister zdecydował, iż nowy dyrektor warszawskiego Muzeum Narodowego zostanie wybrany w trybie konkursowym.

Przypomnijmy, o odwołanie z funkcji dyrektora Muzeum Narodowego prof. Jerzego Miziołka pracownicy apelowali od kilku miesięcy. Stanął on na czele MNW w listopadzie ubiegłego roku, a na stanowisko mianował go Gliński bez konkursu. W styczniu NSZZ Solidarność wycofała poparcie, jakiego mu udzieliła, a w maju rozpoczął się w placówce spór zbiorowy, trwający do dziś. Prof. Miziołkowi związkowcy zarzucali między innymi brak wizji rozwoju placówki, brak współpracy z kadrą i przeprowadzenie czystki wśród pracowników bez podania uzasadnienia.

Czytaj także:

Najbogatsza Polka włączy się w kampanię Szymona Hołowni? Ucięła wszelkie spekulacje