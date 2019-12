Konfederacja składa zawiadomienie do prokuratury na Czarzastego. Chce odwołać go z funkcji

Pod koniec listopada Włodzimierz Czarzasty w rozmowie na antenie TVP Info przekonywał, że Polska zawdzięcza wyzwolenie radzieckim żołnierzom. W związku z tą wypowiedzią wicemarszałka Sejmu, Konfederacja podjęła decyzję o złożeniu zawiadomienia do prokuratury. – U nas propagowanie ustrojów totalitarnych jest przypomnę przestępstwem nie tylko kodeksowym ale i konstytucyjnym – powiedział Grzegorz Braun na zorganizowanej w Sejmie konferencji prasowej. – Logiczny wniosek, wnosimy o odwołanie pana wicemarszałka Sejmu RP Włodzimierza Czarzastego – dodał.

Bosak przytoczył definicję „wyzwolenia”

Głos zabrał również Krzysztof Bosak, który stwierdził, że „mamy do czynienia z sytuacją niecodzienną”. – Wysoki funkcją w Sejmie polityk nazywa wkroczenie do Polski wojsk wrogo nastawionych do naszej państwowości, wyzwoleniem – stwierdził. Polityk przytoczył także definicję słowa „wyzwolenie”. – „Wyzwolenie" to kres niewoli, odzyskanie niepodległości. „Wyzwolić" oznacza przywrócić wolność, niezależność. Ci, którzy walczyli pod hasłami wolności i niepodległości musieli przez kolejne wiele lat ukrywać się w lasach – analizował.

„Jawna sympatia do komunizmu”

Z kolei Sławomir Mentzen stwierdził, że „wszyscy trzej liderzy Lewicy okazują jawną sympatię do komunizmu”. – Włodzimierz Czarzasty pochwala żołnierzy Armii Czerwonej, która rzekomo wyzwoliła Polskę. Robert Biedroń robił sobie zdjęcia, gdzie na jego lodówce były magnesy z Che Guevarą, czy też odpowiedzialnym za śmierć milionów osób, przewodniczącym Mao. Adrian Zadberg robił sobie zdjęcia w koszulce z Karolem Marksem – opisał polityk. – Ewidentnie do Sejmu weszły siły jawnie komunizujące. Wielkim nieszczęściem jest to, że głosami posłów PiS, jeden z tej trójki, czyli Włodzimierz Czarzasty, został wicemarszałkiem Sejmu – dodał.

Czytaj także:

„To podłe kłamstwa”. Klaudia Jachira odpowiada na porno fake newsa