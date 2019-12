W Pałacu Prezydenckim jest już choinka. Agata Kornhauser-Duda postawiła na czerwień

– Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia są moim ulubionym czasem w roku – powiedziała Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza Dama wyraziła radość, że po raz kolejny Sień Wielka Pałacu Prezydenckiego stała się świąteczną przestrzenią do prezentacji talentów młodych artystów, a efekty ich pracy będą mogli podziwiać wszyscy goście odwiedzający siedzibę głowy państwa.

Młodzież przygotowała delikatne, ażurowe śnieżynki z ceramiki, a także kamieniczki inspirowane architekturą Olsztyna. Pierwsza Dama, dziękując młodym artystom za wspaniałe prace przyznała, że pozostaje pod ogromnym wrażeniem misternego wykonania ozdób, szczególnie, że ceramika jest wymagającą dziedziną, a uzyskanie tak delikatnych wzorów było dla nastolatków dużym wyzwaniem.

„Niech Święta Bożego Narodzenia przyniosą Wam wytchnienie”

Wspólnemu ubieraniu bożonarodzeniowej choinki towarzyszyły śpiewy kolęd, które wprowadziły do Pałacu prawdziwie świąteczną atmosferę. Nie zabrakło rozmów o zwyczajach i tradycjach kultywowanych w Polsce w tym wyjątkowym czasie, ani serdecznych życzeń. – Zasłużyliście na prawdziwy odpoczynek – powiedziała Agata Kornhauser-Duda, zwracając się do młodzieży. – Niech Święta Bożego Narodzenia przyniosą Wam wytchnienie oraz nowe siły przed powrotem do szkoły – dodała Pierwsza Dama, która życzyła wszystkim uczestnikom spotkania także spełnienia marzeń w nadchodzącym roku. Młodzieży towarzyszył dyrektor Państwowego Liceum Plastycznego im. Erica Mendelsohna w Olsztynie oraz nauczyciele, pod których kierunkiem powstały bożonarodzeniowe ozdoby.

Pierwsza Dama postawiła na czerwień

Agata Kornhauser-Duda podczas opisywanego wydarzenia zaprezentowała się w jednobarwnej stylizacji. Miała na sobie czerwoną koszulę, żakiet, a także spódnicę do kolan. Na żakiecie przy kieszeniach naszyte były szaro-czarne elementy. Pierwsza Dama swoją stylizację uzupełniła czerwonymi szpilkami na niewysokim obcasie, a elegancji dodawała subtelna biżuteria.

