Sędziowie SN podważyli legalność nowej KRS i Izby Dyscyplinarnej

– Sąd Najwyższy stwierdza, że obecna KRS nie jest organem bezstronnym i niezawisłym, zaś Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa UE i krajowego – podkreślił w podsumowaniu uzasadnienia czwartkowego wyroku Izby Pracy SN sędzia Piotr Prusinowski. Słowa sędziego cytuje Polska Agencja Prasowa na Twitterze.

TSUE wydał wyrok ws. niezależności Izby Dyscyplinarnej SN i nowej KRS

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wydanym 19 listopada wyroku odpowiedział na pytania zadane przez sędziów polskiego Sądu Najwyższego. Sędziowie SN pytali, czy zgodnie z prawem UE Izba Dyscyplinarna zapewnia wystarczające gwarancje, by być sądem niezależnym i niezawisłym. Wątpliwości budził fakt, że sędziowie Izby zostali wybrani przez KRS, która zdaniem polskich sędziów nie daje rękojmi niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

– To Sąd Najwyższy powinien badać niezależność Izby Dyscyplinarnej i to, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Jeśli SN uzna, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności, może przestać kierować do niej sprawy dot. stanu spoczynku sędziów – orzekł TSUE. Wyrok odczytał sędzia Marek Safjan, jednak nie był on w składzie orzekającym.

Czytaj także:

TSUE wydał wyrok ws. niezależności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i nowej KRS