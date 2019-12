Apel naukowców o wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej. „Słychać tylko zacietrzewionych publicystów”

By Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC 3.0

Apel do środowiska naukowego o wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej wystosowali profesorowie z Akademickich Klubów Obywatelskich im. Lecha Kaczyńskiego. Wzywają ministra nauki do ogłoszenia programów badawczych i grantów, które mogłyby zapewnić finansowanie dla osób i zespołów pragnących włączyć się do badań.