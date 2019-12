NA ŻYWO: Wykład noblowski Olgi Tokarczuk

Przemowa noblowska Olgi Tokarczuk została udostępniona w całości. Oto ona:

Dziś wygłasza uroczysty odczyt, a we wtorek odbierze literackiego Nobla. Olga Tokarczuk, tzw. Tydzień Noblowski w Sztokholmie, rozpoczęła od spotkania z mediami. Dziennikarzom z całego świata autorka mówiła między innymi o dotychczasowym wpływie tego wyróżnienia na jej życie i sytuację w całym kraju.

– Ogłoszenie nagrody zbiegło się w czasie z wyborami parlamentarnymi w Polsce. Wszyscy mieliśmy bardzo wiele entuzjazmu, idąc do tych wyborów. Spontanicznie zareagowałam w ten sposób, że zadedykowałam tę nagrodę temu, co się dzieje w Polsce. Prosiłam o to, żeby głosować na demokrację, przeciwko autorytaryzmowi. Ten apel został gorąco przyjęty w Polsce. Myślę, że mój apel mógł wpłynąć troszeczkę na wyniki wyborów – przyznała Tokarczuk.

Z racji, że ze względu na skandal w Akademii Szwedzkiej rok temu nie przyznano żadnego wyróżnienia, w tym roku prestiżowe nagrody powędrowały do dwóch autorów. Olga Tokarczuk otrzymała literacką Nagrodę Nobla za 2018 rok. Tegoroczne wyróżnienie powędrowało do Petera Handke.

Olga Tokarczuk urodziła się w 1962 roku w Sulechowie. Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i początkowo pracowała jako psychoterapeutka. Później poświęciła się pisaniu, zyskując popularność w Polsce i za granicą. Tworzyła opowiadania, które pojawiały się na łamach pisma „Na przełaj”. Jej debiutem powieściopisarskim była „Podróż ludzi Księgi” wydana w 1993 roku.

Dwa lata później na rynku ukazała się jej druga powieść, „E.E”., a w 1996 roku „Prawiek i inne czasy”. Kolejne powieści Tokarczuk to „Szafa”, „Dom dzienny, dom nocny”, „Opowieści wigilijne” (razem z Jerzym Pilchem i Andrzejem Stasiukiem", „Lalka i perła”, „Gra na wielu bębenkach”, „Ostatnie historie” oraz „Anna In w grobowcach świata”.

W 2007 roku na rynku wydawniczym pojawiła się powieść „Bieguni”, nad którą polska noblistka pracowała trzy lata. Za ten tytuł Tokarczuk otrzymała The Man Booker International Prize oraz Nagrodę Literacką „Nike”. Drugą z nagród autorka otrzymała po raz drugi w 2015 roku, kiedy wyróżniono ją za „Księgi Jakubowe”. Tokarczuk wydała także „Prowadź swój pług przez kości umarłych”, czyli powieść, która stała się inspiracją dla „Pokotu” Agnieszki Holland.

