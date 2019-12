Onet o marnotrawstwie w PFN. Miliony za nieistniejące strony internetowe, wysyłanie maili, obiady

Dotowana przez 17 państwowych spółek Polska Fundacja Narodowa powstała w lipcu 2016 roku z inicjatywy premier Beaty Szydło. W założeniu miała promować Polskę zagranicą – „budować poza granicami kraju markę, która nazywa się Polska”. Od samego początku jej istnienia dziennikarze zwracali jednak uwagę na marnotrawienie środków – m.in. na jacht, który miesiącami stoi w porcie, czy krajową kampanię billboardową, uderzającą w środowisko sędziowskie.

Jak informował jesienią Onet, w 2017 roku PFN zaczęła współpracować z amerykańska firmą PR-ową White House Writers Group, która miała doradzać w sposobie prowadzenia profili w mediach społecznościowych. WHWG zarządza m.in. kontami PFN na Instagramie i YouTubie. „The Heart of Poland by the Polish National Foundation" – czytamy w opisie instagramowego profilu.

Problem nie tylko w tym, że wspomniane profile obserwowała garstka osób. Zamieszczane na nich zdjęcia, w domyśle mające promować nasz kraj, wcale nie były zdjęciami z Polski. Najczęściej to tzw. stockowe fotografie, pobierane z darmowych czasem baz zdjęć. Przykładami czeska Praga zamiast polskiego miasta czy narciarz robiący salto zamiast Kamila Stocha.

W rozliczeniach nieistniejące strony internetowe

Po kilku miesiącach dziennikarze wrócili do tej sprawy, by zobaczyć, czy ich artykuł przyniósł jakiekolwiek zmiany. Z najnowszego raportu za ostatnie półrocze wynika, że PFN zapłaciła Amerykanom ponad 1,2 mln dolarów, czyli około 4,5 mln zł. Zgodnie z rozliczeniami, te pokaźne środki szły m.in. na prowadzenie profili w mediach społecznościowych, które... nie istnieją.

Polska Fundacja Narodowa starała się nie dopuścić rozliczeń z White House Writers Group do wiadomości opinii publicznej. Dziennikarze Onetu musieli więc dotrzeć do tajnych informacji od innej strony – wykorzystując prawo amerykańskie. Tamtejsze firmy zobowiązane są do dokładnych rozliczeń z zagranicznych pieniędzy. To stąd wiadomo, że miliony złotych płacono m.in. na profile obserwowane przez garstkę osób. które dziś już nawet nie istnieją. Wpisane są także kontakty z konsulem, który faktycznie nie chciał współpracować z WHWG.

W rozliczeniu pojawiają się także wspomniane maile, niedookreślone „spotkania z amerykańskimi liderami biznesu” czy... jedzenie w restauracjach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie biura WHGW w Waszyngtonie. Amerykańska firma stołuje się więc na koszt polskiego podatnika (50-60 dolarów za posiłek). Jak pomaga jej to w promowaniu Polski – nie wiadomo. Onet znalazł też informację o opłaceniu kosztów podróży i hotelu dla Edmunda Jannigera, byłego współpracownika Antoniego Macierewicza. Ten jednak nie chciał o tym rozmawiać i odesłał do reprezentujących go prawników.

