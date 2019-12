Makabryczna zbrodnia w Ząbkowicach Śląskich. 18-latek zabił rodziców i brata

Marceli C. powiadomił służby, że nieznany mężczyzna zamordował trzech członków jego rodziny. Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że 18-latek w czasie przesłuchania zmienił przedstawianą początkowo wersję wydarzeń i przyznał, że to on dokonał makabrycznej zbrodni. Miał także wskazać, gdzie ukrył siekierę.

18-letni Marceli C. zawiadomił służby, że nieznany sprawca włamał się do jego domu, w którym mieszkał z rodzicami i zamordował trzy osoby. Jak podaje RMF FM, w chwili dokonywania zgłoszenia mężczyzna znajdował się na dachu budynku. Funkcjonariusze bezzwłocznie udali się pod wskazany adres. Na miejscu znaleźli zwłoki trzech osób: kobiety i mężczyzny w wieku 48 lat i 7-letniego dziecka. Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy RMF FM wynika, że w trakcie przesłuchania nastąpił zwrot akcji. Do dokonania zbrodni zabójstwa rodziców i brata miał przyznać się 18-latek. Podejrzany wskazał miejsce, w którym zakopał siekierę i ubrania – podaje wspomniana rozgłośnia. Policja i prokuratura prowadzą dochodzenie w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia. Czytaj także:

