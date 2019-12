O. Rydzyk nie dotarł na obchody urodzin Radia Maryja. „Bydgoszczy nie stać na oznakowanie drogi do katedry?”

Jak informuje Onet, na początku urodzinowej mszy świętej ojciec Rydzyk został wymieniony jako jeden z jej uczestników. Jak się jednak okazało, dyrektor Radia Maryja nie dotarł na uroczystość, bo zabłądził w drodze do katedry. Na koniec mszy, duchowny telefonicznie połączył się z wiernymi i przemówił do zgromadzonych w katedrze.

– Przepraszam, że nie ma mnie (…). Błądziłem. No, nie dojechaliśmy. Kręciliśmy się w kółko, gdzieś tam... – mówił zakonnik – Co najgorsze, oznakowania nawet nie ma porządnego. Nie wiem, czy Bydgoszczy nie stać na oznakowanie, żeby pokazać drogę do katedry? – dodał.

Redemptorysta skarżył się również na trudności drogowe w Bydgoszczy. – Ostatnio jechaliśmy do księdza biskupa, no i nie można dojechać tam w ogóle. Co się to porobiło? Boże mój. U nas w Toruniu to wszystko widać – mówił. – Nawet żeśmy się policji pytali dzisiaj, tłumaczyli nam. Niestety, jak msza święta zaczyna się i ileś już trwa to trudno żeby wchodzić. To przecież wstyd – podkreślił.

Utrudnienia w dojeździe do katedry

Wypowiedzi O. Tadeusza Rydzyka i jego trudności z dojazdem do katedry wpisują się w krytykę wobec przebudowy Starego Rynku w tym mieście. Po dokończeniu remontu rynku w centrum Bydgoszczy, miasto zamknęło ruch samochodowy na placu i przyległych ulicach.

We wrześniu biskup diecezjalny bydgoski Jan Tyrawa skarżył się w liście do prezydenta Bydgoszczy, że będzie trudniej dotrzeć do katedry. Oznacza to bardzo poważne utrudnienia uczestnictwa w liturgii niedzielnej Eucharystii, zwłaszcza dla tych, którzy pochodzą spoza parafii, chrztu św., małżeństwa, mszy św. pogrzebowej, w liturgii podczas uroczystości religijno-patriotycznych" – wyliczał Tyrawa.

Za biskupem wstawił się szef klubu radnych PiS Jarosław Wenderlich, a wojewoda Mikołaj Bogdanowicz poprosił ratusz o wyjaśnienia. Na początku listopada do sprawy wróciło też Radio Maryja, które na swojej stronie napisało o internetowym apelu mieszkańców o cofnięcie zakazu ruchu samochodowego wokół katedry, pod którym do tej pory podpisało się ponad 500 osób.

