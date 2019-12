Europosłowie Jaki i Kempa zorganizowali debatę o LGBT w Krakowie. Doszło do ostrej wymiany zdań

Konferencja „Ideologia LGBT i gender. Doświadczenia państw UE i polityka UE” organizowana przez europosłów Patryka Jakiego i Beatę Kempę miała pierwotnie odbyć się na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak uczelnia nie wydała na to zgody. Dlatego wydarzenie odbyło się w auli Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie.

Zaproszeni na konferencje goście są znani z krytycznego stanowiska wobec tzw. ideologii gender. Byli wśród nich ks. prof. Dariusz Oko, prof. Aleksander Nalaskowski oraz redaktor naczelny tygodnika Sieci, Jacek Karnowski. Na sali znajdowała się także małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.

– To nie jest konferencja przeciwko ludziom, ale przeciwko zjawisku. Ideologia LGBT próbuje zawładnąć umysłami ludzkimi – mówiła europosłanka Beata Kempa rozpoczynając konferencję.

Po rozpoczęciu wypowiedzi panelistów, w trakcie wypowiedzi ks. Dariusza Oko, przed scenę wyszło kilka osób broniących praw środowiska LGBT. Trzymali kartki z napisami „Człowiek to nie ideologia” i tęczowe flagi. Doszło do ostrej wymiany zdań z publicznością, a niektórym osobom zostały wyrwane kartki. Sytuację na sali opanował europoseł Patryk Jaki i głos wrócił do ks. Oko.

„Genderyści są jak komuniści. Nikt nie ma prawa mieć innego zdania” – powiedział ks. Dariusz Oko, w odpowiedzi na protest – To jest przedsmak tego, co się będzie działo, jak osiągną władze absolutną, totalitarną, do której dążą – dodał.

„Jesteśmy zwykłymi ludźmi”

Po kilkudziesięciu minutach wypowiedzi panelistów przyszła pora na pytania z sali. Jako pierwszy zabrał głos jeden z protestujących mężczyzn, który przyznał, że jest ze swoim partnerem od 16 lat.

– Homofobia jest już w samym tytule konferencji. Dlatego, że nie ma żadnej ideologii LGBT. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, takimi jak wy wszyscy – podkreślał mężczyzna. – Mówienie o ideologii to kompletne, kolosalne nieporozumienie. Nie chcemy przywilejów, chcemy równości – niczego więcej, niczego mniej – dodał.

Głos zabrała również reprezentantka stowarzyszenia My Rodzice. Mówiła, że takie wypowiedzi, jakie słyszała na konferencji to pomówienia i pogłębianie stereotypów, które doprowadzają do przemocy. W swojej wypowiedzi nawiązała do wydarzeń z Marszu Równości w Białymstoku. – Moim dzieciom i dzieciom moich znajomych życzono śmierci, i to było zatrważające – mówiła. – To co państwo mówią doprowadza do tego, ze 70 proc. nastolatków, które poczuło, ze jest innej orientacji ma myśli samobójcze. To co państwo mówią, również rozbija rodziny. Większość dzieci jest wyrzucana z domu, tylko dlatego, że mówią, jak się czują i jacy są naprawdę – zwracała się do zgromadzonych.

Przedstawicielce stowarzyszenia „My, rodzice” odpowiedziała obecna na sali małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.

– Szkoła ma dziecko wychowywać i uczyć. Natomiast sprawy własnej seksualności ten młody człowiek będzie mógł sobie odpowiednio identyfikować, kiedy szkołę skończy – bo to nie jest sprawa szkolna. Tak samo jak nie jest sprawą szkolną to, czy nauczyciel jest homoseksualistą czy też nie – podkreśliła. – Nie pozwolę na to, żeby w polskich szkołach – w Małopolsce na pewno – ideologia, która mówi, że seksualność człowieka jest najważniejsza, wchodziła do moich szkół, bo to jest seksualizacja, a nie nauczanie o seksualności – dodała.

Nagranie z całej konferencji można obejrzeć na Facebooku.

