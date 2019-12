Zamach terrorystyczny w Polsce? Chciał zdetonować samochód-pułapkę przed galerią handlową

Materiały zgromadzone przez ABW wskazują, że podejrzany, działając w Puławach i Warszawie co najmniej od 1 października do 4 grudnia 2019 r., przygotowywał się do przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Podejrzany o swoich planach opowiadał współpracownikom oraz osobom ze swojego otoczenia. Jak ustaliła ABW, mężczyzna zapoznawał się także z materiałami o charakterze terrorystycznym. W toku śledztwa ustalono, że podejrzany rozważał użycie samochodu-pułapki, ładunków wybuchowych albo broni palnej. W ostatnich tygodniach mężczyzna dokonał konwersji na islam, przyjmując imię Muhamat i uległ silnej radykalizacji.

Podejrzanemu przedstawiono zarzuty z art. 168 Kodeksu Karnego, tj. przygotowania do sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach oraz formułowania gróźb karalnych. Sąd Rejonowy w Lublinie zaakceptował wniosek prokuratury o tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

ABW ustaliła, że będąc w Warszawie podejrzany przebywał w towarzystwie cudzoziemców prezentujących radykalne podejście do zasad islamu. Mężczyzna utrzymywał bliskie kontakty z cudzoziemcami z Tadżykistanu, a także obywatelami Rosji narodowości czeczeńskiej. Funkcjonariusze ABW przeszukali miejsce zamieszkania wskazanych cudzoziemców oraz ich pojazdy.

Śledztwo prowadzi Delegatura ABW w Lublinie pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

