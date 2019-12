Chcą pomagać Polkom przeprowadzać aborcje. Jutro rusza akcja

Dziennikarze „Guardiana” piszą, że Polska ma jedne z najbardziej restrykcyjnych w Europie prawo dotyczące aborcji. „Propozycja poparta przez prawicowy rząd z 2016 roku, by wprowadzić całkowity zakaz aborcji, została odrzucona dopiero po protestach na dużą skalę” – czytamy.

W środę 11 grudnia w Polsce ruszyć ma akcja „Abortion Without Borders” (pol. Aborcja Bez Granic). W rozmowie z „Guardianem” organizatorzy przekazali, że ma ona na celu zapewnienie każdej kobiecie mieszkającej w Polsce, bezpieczne dokonanie aborcji. – Podkreślimy, że tak naprawdę nie ma znaczenia to, ile masz pieniędzy i w którym jesteś tygodniu ciąży – przekazała Karolina Więckiewicz z inicjatywy Aborcyjny Dream Team. – Podkreślamy, że nie pytamy ludzi, jak zaszli w ciążę, dlaczego chcą ją przerwać czy coś w tym rodzaju. Jedyne pytanie, jakie zadajemy to, jak długo jesteś w ciąży, aby odpowiednio doradzić – dodała.

Finansowanie projektu zapewnia Abort Support Network, sieć należąca do Mary Clarke, która – jak pisze „Guardian” – przez dekady pomagała kobietom z Irlandii podróżować za granicę w celu dokonania aborcji.

Aborcja Bez Granic ma uruchomić specjalną infolinię. Kobiety będą mogły zadzwonić w celu uzyskania informacji na temat tego, „jak najlepiej uzyskać dostęp do bezpiecznej formy aborcji” . Grupa ma także pomagać w pokryciu kosztów podróży, zakwaterowania i opieki medycznej w krajach takich jak Niemcy, Holandia czy Wielka Brytania, kobietom, które chcą tam dokonać aborcji.

