Marek Falenta niepoczytalny? Ma przejść badania psychiatryczne

Od ubiegłego roku biznesmen, który został skazany za zlecenie podsłuchów, jest także podejrzanym w śledztwie dotyczącym tzw. małej afery finansowej – przypomina „Rzeczpospolita”. Na Marku Falencie ciąży sześć zarzutów. Dotyczą one m.in. „bezprawnego złożenia i posłużenia się urządzeniem podsłuchowym w celu uzyskania informacji, do której nie był uprawniony”. – Pięć kolejnych dotyczy ujawnienia innym osobom tychże informacji – powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Z ustaleń dziennika wynika także, że prokuratura przez wiele miesięcy analizowała dokumentację medyczną biznesmena. Po jej analizie uznano, że biegły musi ocenić jego poczytalność. Jeżeli biegli uznają, że w chwili dokonywania czynu zabronionego, nie był poczytalny, prokuratura będzie musiała umorzyć śledztwo przeciwko niemu – podała „Rzeczpospolita”. Więcej szczegółowych informacji w dzisiejszym wydaniu dziennika.

Afera podsłuchowa

Przypomnijmy – w grudniu 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Marka Falentę na dwa i pół roku bezwzględnego więzienia w tak zwanej aferze podsłuchowej. Falenta został uznany winnym większości zarzutów, m.in. zlecania podsłuchów. Zdaniem prokuratury motywy działania osób związanych z aferą miały „charakter biznesowo-finansowy”. Sprawa dotyczyła nagrywania w warszawskich restauracjach rozmów osób z kręgów polityki czy biznesu.

Proceder trwał od lipca 2013 roku do czerwca 2014 roku. Wyrok uprawomocnił się w 2017 roku. Obrońcy Marka Falenty złożyli kasację do Sądu Najwyższego. W październiku 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił ich wniosek o odroczenie wykonania przez Marka Falentę kary pozbawienia wolności. Jednocześnie zgodnie z postanowieniem sądu, samo wykonanie kary zostało wstrzymane do czasu „rozpoznania ewentualnego zażalenia”. 31 stycznia 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecydował, że Marek Falenta trafi do więzienia na 2,5 roku więzienia, tym samym podtrzymał wyrok niższej instancji i odrzucił zażalenia obrońców, którzy wnioskowali o odroczenie wykonania kary ze względu na zły stan zdrowia klienta.

