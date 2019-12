Grypa atakuje Polskę. Odnotowano już 1,2 mln przypadków zachorowań

Jak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego cytowanych przez portal Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, od 1 września do 7 grudnia w całej Polsce odnotowano prawie 1,3 mln przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. 2793 chorych z powodu grypy trafiło do szpitali.

Najwięcej zachorowań odnotowano w województwach Pomorskim (ok 249 tys.), Wielkopolskim (ok. 206 tys.) i Mazowieckim (ok. 205 tys.).

„Wiele osób nie umie odróżnić przeziębienia od groźnego dla organizmu wirusa grypy. Pacjenci próbują się leczyć domowymi sposobami bądź lekami dostępnymi w aptekach bez recepty. Bardzo często jest to bezskuteczne i choroba nie ustępuje. Dopiero wtedy pacjent idzie do lekarza, traktując to jako ostateczność” – powiedział prof. dr hab. Adam Antczak, Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. – „Przedłużająca się choroba może prowadzić do groźnych powikłań pogrypowych, które mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, a niekiedy życia. Dlatego zachęcam wszystkich do szczepień przeciw grypie, które są najlepszą metodą na poprawienie odporności, a także uniknięcie powikłań” – dodał.

Grypa – o tym mogłeś nie wiedzieć

Do najczęstszych powikłań wśród dzieci należą powikłania laryngologiczne (zapalenie ucha środkowego) oraz charakterystyczne dla wieku dziecięcego objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (drgawki, zapalenie mózgu, encefalopatia – najczęściej u dzieci poniżej 10. roku życia).



Zaszczepienie co piątego dziecka może zmniejszyć ryzyko wystąpienia grypy wśród reszty społeczeństwa o ok. 50 proc.



Na każde 100 zarażonych dzieci poniżej 3. roku życia przypada 195 dni absencji w pracy rodziców.



Większość zakażonych małych dzieci wymaga hospitalizacji, ponieważ ich stan dramatycznie szybko ulega pogorszeniu.



Na grypę umierają nie tylko osoby starsze, ale także dzieci. Im młodsze dziecko, tym większe ryzyko powikłań.



Szczepienie pozwala zapobiec grypie, ale też łagodzi jej przebieg, zmniejsza ryzyko powikłań oraz zaraźliwość.

Grypa – grupy ryzyka

Każdy z nas powinien zaszczepić się na grypę. Szczególnie osoby, które pracują z dziećmi i seniorami. Obowiązkowo powinno to dotyczyć personelu medycznego.

W grupie ryzyka znajdują się:

Dzieci między 6. a 59. miesiącem życia.



Osoby przewlekle chore.



Osoby z upośledzoną odpornością.



Dzieci przewlekle przyjmujące aspirynę.



Kobiety ciężarne.



Osoby skrajnie otyłe.



Osoby przebywające w ośrodkach opieki długoterminowej.

