Psy były głodzone, a ich „mięśnie w zaniku”. Interwencja pod Płockiem

Pogotowie dla Zwierząt odebrało ze wsi Mąkolin w gminie Bodzanów 11 psów. Zwierzęta znajdowały się „w stanie zagrożenia zdrowia i życia”. „W najgorszym stanie były najstarsze psy. Organizm, aby przeżyć skompensował już całą tkankę tłuszczową. Mięśnie były w zaniku. Lekarze, którzy badali psy po odbiorze byli przerażeni ich stanem. Większość otrzymała ocenę kondycji w sali od 1 do 9 na 1 i 2” – napisało Pogotowie dla Zwierząt na Facebooku. „Część psów jest po kroplówkami, inne mają przetaczaną krew z uwagi na niedokrwistość spowodowaną niedożywieniem. Mają podawane posiłki 4 razy dziennie w bardzo małych ilościach” – poinformowano kilka dni temu.

W dalszej części wpisu pracownicy organizacji zaapelowali do internautów o pomoc. „Zwracamy się do Państwa z pilnym apelem o pomoc, udostępnianie filmu i wsparcie w leczeniu i ratowaniu życia tych najbardziej zagłodzonych zwierząt. Potrzebne będą też domy tymczasowe. Koszty leczenia w klinikach 11 zagłodzonych psów jest bardzo duży. Przez kilka najbliższych dni zapłacimy kilka tysięcy złotych. Potrzebujemy Państwa pomocy, by te zwierzęta mogły w końcu normalnie żyć – bez bólu, głodu i pragnienia” – apelowało Pogotowie dla Zwierząt.

