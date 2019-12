Tymoteusz Szydło został ojcem? Głos zabrał pełnomocnik

– Zgodnie z wcześniejszymi oświadczeniami ponownie wskazuję, że powodem rezygnacji Tymoteusza Szydło z kapłaństwa nie są „bliskie relacje” z jakąkolwiek osobą – przekazał mec. Maciej Zaborowski w rozmowie z Wirtualną Polską. Pełnomocnik syna byłej premier zaznaczył, że Tymoteusz Szydło „nie został i nie planuje aktualnie zostać ojcem” . To odpowiedź na medialne spekulacje, jakie ruszyły po publikacji oświadczenia księdza.

Oświadczenie Tymoteusza Szydło

W swoim oświadczeniu Tymoteusz Szydło podkreślił, że jego reputacja jako księdza jest obecnie „zdruzgotana przez plotki i domysły”. „W tej sytuacji nie pozostało mi nic innego, jak złożyć w kurii diecezji bielsko-żywieckiej prośbę skierowaną do Ojca Świętego o przeniesienie mnie do stanu świeckiego, by uregulować moją pozycję kanoniczną i nie pozostawać w konflikcie sumienia” – napisał. Oświadczenie przekazał Katolickiej Agencji Informacyjnej jego pełnomocnik, adwokat Maciej Zaborowski.

W piśmie Tymoteusz Szydło wyjaśnił przyczyny swojej decyzji i odniósł się do plotek, które towarzyszyły jego urlopowi. Przyznał, że przeżył kryzys wiary i powołania, co spowodowało myśli o odejściu z kapłaństwa. Stwierdził, że urlop był próbą poukładania życia duchowego, ale nie przyniósł spodziewanego przełomu. Tymoteusz Szydło podkreślił, że nie pomogły także spekulacje, które pojawiały się w mediach. Wyjaśnił, że wszystkie te okoliczności skłoniły go do opuszczenia stanu duchownego.

Plotki i dementi

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia tego roku w mediach pojawiła się informacja, że ks. Tymoteusz Szydło poprosił o bezterminowy urlop, który został mu udzielony. W związku z pojawiającymi się spekulacjami na temat przyczyn urlopu, reprezentująca kapłana kancelaria prawna Kopeć & Zaborowski wydała w październiku specjalne oświadczenie.

„Całkowicie nieprawdziwe oraz zniesławiające są pojawiające się ostatnio w przestrzeni publicznej plotki dotyczące rzekomej przyczyny urlopu księdza Tymoteusz Szydło. W szczególności całkowicie nieprawdziwa jest informacja, że ksiądz Tymoteusz został ojcem. Dodać należy, że powód urlopu ma charakter prywatny i nie będzie komentowany publicznie. Wyrażamy głęboką nadzieję, że zostanie to uszanowane” – można było przeczytać w oświadczeniu podpisanym przez mec. Macieja Zaborowskiego.

