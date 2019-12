Twardoch stanął w obronie Śpiewaka. „Nie znam nikogo odważniejszego”

„Znam polarników, znam ludzi, którzy włażą na ośmiotysięczniki, znam dziewczyny i chłopaków, którzy kopią się z im podobnymi po głowach i wejdą do ringu z każdym, znam ludzi, którzy brali kredyty hipoteczne we frankach z ratą zjadającą trzy czwarte ich wypłaty, znam poważnych chuliganów, znam hazardzistów, znam ludzi, którzy uznali, że praca w korpo to ch*j i wynieśli się na zadupia hodować coś tam, znam poważnych, politycznych graczy, czyli nie tych, na których się głosuje, znam weteranów i cholera wie jeszcze kogo, ale od dłuższego czasu wydaje mi się, że nie znam nikogo odważniejszego niż Jan Śpiewak” – napisał Szczepan Twardoch na Facebooku.

Pisarz zauważył, że Śpiewak pomimo tego, że nie posiadał żadnego zaplecza przeciwstawił się „deweloperskiej mafii, która za pieniądze może sobie kupić trzech ministrów w miesiącu (posłowie gratis), sędziów, adwokatów, prokuratorów, burmistrzów i prezydentów miast” . Dodał, że postawienie się ludziom, którzy mogą zabić osoby stające im na drodze oznacza posiadanie „ognia w sercu, duszy prawdziwego fightera, determinacji i odwagi” . Zdaniem Twardocha takie wartości służące dobrej sprawie „zasługują na najwyższy szacunek” .

Winny zniesławienia

Publicysta nawiązał tym samym do piątkowej decyzji Sądu Okręgowego, który podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. Onet przypomina, że zdaniem wymiaru sprawiedliwości Śpiewak zniesławił mec. Bogumiłę Górnikowską, czyli córkę ministra w rządzie Donalda Tuska, Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Górnikowska wytoczyła sprawę po tym, jak aktywista ujawnił, że miała ona być kuratorem 118-latka, przejmując w jego imieniu pół kamienicy leżącej przy ulicy Joteyki w stolicy. Publicysta „Wprost” musi zapłacić 5 tys. zł grzywny oraz 10 tys. zł nawiązki za zniesławienie córki Ćwiąkalskiego.

Śpiewak komentując wyrok w mediach społecznościowych stwierdził, że „sąd uczynił go kryminalistą” . „Jestem jedyną osobą skazaną już dwukrotnie prawomocnym wyrokiem w związku z afera reprywatyzacyjną” – zauważył. „Mimo tego, że udowodniliśmy, że mecenas Ćwiąkalska wielokrotnie nie dopełniła swoich obowiązków a swoimi działaniami doprowadziła do tragedii i dramatu lokatorów” – dodał.

Aktywista nawiązał również do faktu, że wyrok w jego sprawie zapadł w rocznicę ogłoszenia stanu wojennego. „Mamy sądy rodem z ustrojów autorytarnych. Mamy przemoc sądów, które w obronie przywilejów elit nie wahają się łamać prawa” – napisał. Dodał, że sąd utajnił uzasadnienie wyroku bez podania przyczyn takiej decyzji. Podkreślił również, że nie zamierza wykonywać wyroku „w ramach prawa do nieposłuszeństwa obywatelskiego” . „A 10 tysięcy nawiązki na rzecz córki ministra traktuje jako splunięcie w twarz ofiarom reprywatyzacji. W tym czterech przedwczesnych zgonów lokatorów na Joteyki. Jeśli będę musiał iść do więzienia w tej sprawie niech tak się stanie. Może to obudzi sumienia ludzi” – podsumował.

Czytaj także:

Były prezydent Olsztyna prawomocnie uniewinniony. Był oskarżony o gwałt