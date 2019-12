Sobota z opadami w całym kraju. W Tatrach zamiecie i zawieje śnieżne

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu i deszczu ze śniegiem, w Tatrach oraz na Kaszubach śniegu. Temperatura maksymalna od 2°C na Kaszubach oraz 3°C na północy kraju do 6°C miejscami na zachodzie.

Wiatr umiarkowany i porywisty, na Dolnym Śląsku i nad morzem w porywach do 60 km/h, nad morzem dość silny, południowy i południowo-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 90 km/h, tam też zamiecie i zawieje śnieżne, wysoko w Sudetach porywy wiatru do 110 km/h.

