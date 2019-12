„Google weryfikuje twój numer telefonu”. Dostałeś takiego SMS-a? Wyjaśniamy, o co chodzi

Niektórzy użytkownicy zwracają uwagę też na to, że z ich telefonów wysyłane są wiadomości do tego tego nadawcy, mimo, że oni sami tego nie robią. Chodzi głównie o numery telefonów: 732232988, 732232984, 732232986, 732100230. Jak pisze portal Niebezpiecznik.pl, za wiadomości odpowiada w istocie firma Google, która weryfikuje w taki sposób czy dany numer telefonu wciąż do nas należy. Za przychodzące wiadomości nie płacimy, a za te wysłane automatycznie płacimy zgodnie z planem taryfowym. Mimo, że możemy nie zdawać sobie z tego sprawy, wyraziliśmy na to zgodę. Kiedy? Gdy podczas konfiguracji konta Google podaliśmy numer telefonu. Możesz zmienić to poprzez wejście w „Ustawienia” a następnie „Google” .

Serwis Niebezpiecznik.pl zwraca uwagę na to, że wiadomościami są zdziwieni nawet pracownicy Google. W rozmowie z Dziennikiem Zachodnim Piotr Zalewski z biura prasowego Google stwierdził, że to... próba wyłudzenia. – Opisana sytuacja to tzw. phishing, czyli próba wyłudzenia informacji. W tym wypadku nastąpiło podszycie się pod znaną markę, jaką jest Google. Google nie wysyła tego typu wiadomości SMS-ami ani mailami. Użytkownicy mogą dokonać wszelkich zmian ustawień swojego konta w usłudze Konto Google. Aby zapobiec tego typu atakom, zalecamy korzystanie z tzw. weryfikacji dwuetapowej – stwierdził Zalewski.

