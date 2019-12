„Patointeligencja” króluje w serwisie YouTube ale wzbudza skrajne emocje. Kim jest Mata?

Teledysk dodany 11 grudnia na serwis YouTube wzbudził ogromne zamieszanie w sieci i w zaledwie kilka dni o chłopaku zrobiło się bardzo głośno. 19-letni Mata, a właściwie Michał Matczak, jest absolwentem elitarnego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie. Jego ojcem jest prof. Marcin Matczak, polski radca prawny, specjalista w zakresie teorii prawa, który od początku kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku regularnie występuje w mediach i określany jest jako „jeden z największych krytyków działań PiS” .

W kwietniu Mata wydał minialbum „Fumar Mata” i trafił pod skrzydła wytwórni SBM Label, która wspiera także m.in. Solara, Białasa czy Bedoesa. We wrześniu 2019 roku udzielił obszernego wywiadu CGM, który oglądać możemy w serwisie YouTube. 19-latek przyznał, że nie jest dzieciakiem z bloków, tylko „szczylem z klasy średniej, wychowywanym na strzeżonym osiedlu, który zajawił się rapem przez »Jesteś Bogiem«” . Jak mówił, gdy po raz pierwszy pojechał do studia nagraniowego, towarzyszył mu jego ojciec. Zresztą to właśnie prof. Marcin Matczak miał wymyślić swojemu synowi pseudonim artystyczny – w 2012 roku podczas wakacji. Mata zapewniał podczas wywiadu, że jego rodzice wspierają jego karierę jako rapera.

Piosenka „Patointeligencja” wywołała niemałe zamieszanie w sieci. Część teledysku nagrano przed LO im. Batorego w Warszawie, a występujący w klipie młodzi mężczyźni mają na sobie mundurki tej szkoły. Utwór opowiada w bezkompromisowy sposób o realiach życia licealnego młodzieży „bananowej” . Jest o alkoholu, narkotykach, pieniądzach i przygodnym seksie. W związku z tym pojawiły się głosy oburzenia utworem. Wicedyrektor wspomnianego LO Krzysztof Ściechowski w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” stwierdził, że „sam jest »batorakiem« i jest oburzony” . – Gdybym oglądał klip od drugiej minuty, wszystko byłoby w porządku. Tekst jest krytyczny, owszem, ale to wyraz artystyczny. Natomiast zestawienie tego tekstu z wizerunkiem szkoły jest oburzające. Nikt nie został w Batorym złapany pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Nie spotkałem się z pozytywnym komentarzem ze strony absolwentów liceum. Chłopak, który występuje, jest dorosły, może robić, co chce, ale składał przyrzeczenie zobowiązujące do przestrzegania pewnych wartości — mówił.

