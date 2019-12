„Patointeligencja” w „Wiadomościach” TVP. Pawłowicz i Ogórek komentują piosenkę w sieci

Protesty wobec zapowiadanej przez PiS ustawy, która ma dyscyplinować sędziów TVP przedstawiła w materiale nazwanym „Bunt «sędziowskiej kasty»”. Autorem reportażu jest Konrad Wąż. W materiale przywołano krytyczne wobec reformy wypowiedzi Donalda Tuska, Lecha Wałęsy i Grzegorza Schetyny. Przywołano również wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który mówił o „anarchii” wśród sędziów.

Na koniec materiału widzowie mogli usłyszeć i zobaczyć fragment piosenki „Patointeligencja” rapera Maty, w którym w dosadny i brutalny sposób przedstawia on realia życia młodzieży z bogatych domów, do której sam należy. „O patologii świata elit, również tych prawniczych, opowiedział w swojej piosence „Patointeligencja” raper Mata, prywatnie syn prawnika, prof. Marcina Matczaka, częstego gościa liberalnych mediów, zagorzałego przeciwnika zmian w wymiarze sprawiedliwości” – przekonywał lektor w materiale.

Widzowie mogli wysłuchać wybranych przez „Wiadomości” fragmentów piosenki. „Rzucamy ch***mi i nie jemy mięsa. My to patointeligencja. (…) Mój ziomo walił herę słuchając Kazika /Centralny, menele, rodzice i szpital / Ojciec był maklerem, a mama lawyerem / I grube portfele, co chudły wraz z nim na odwykach”

„Słuchajcie swoich Dzieci!”

„ To to słynne liceum Batorego kształci w kierunku „patointeligencji”... A tak się chwalą i szczycą swym poziomem... Ciekawe co o tej laurce myślą nauczyciele z Batorego... ” – napisała o piosence Maty sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz jeszcze w sobotę.

„Powinni zainteresować się, co „na mieście” mówi się o tej szkole. Nigdy nie wpływam na wybory życiowe mojej Córki, natomiast przy wyborze liceum usłyszała mój kategoryczny ton sprzeciwu, gdy na domowej giełdzie szkół pojawiło się liceum Batorego” – odpowiedziała jej dziennikarka TVP Magdalena Ogórek. – „PS. Syn Marcina Matczaka – ciekawy debiut” – dodała.

W związku z licznymi komentarzami w sieci, do twórczości syna odwołał się też jego ojciec, prof. Marcin Matczak. „ Słuchajcie swoich Dzieci! Mają Wam wiele mądrych rzeczy do powiedzenia... ” – napisał na Twitterze w niedzielę późnym wieczorem dołączając wspólną fotografię z synem.

„Patointeligncja”

Piosenka „Patointeligencja” wywołała niemałe zamieszanie w sieci. Część teledysku nagrano przed LO im. Batorego w Warszawie, a występujący w klipie młodzi mężczyźni mają na sobie mundurki tej szkoły. Utwór opowiada w bezkompromisowy sposób o realiach życia licealnego młodzieży „bananowej”. Jest o alkoholu, narkotykach, pieniądzach i przygodnym seksie. Nie jest to jednak pochwała takiego życia, a raczej gorzka refleksja na jego temat.

Jednak w związku z tematyką utworu pojawiły się głosy oburzenia. Wicedyrektor wspomnianego LO Krzysztof Ściechowski w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” stwierdził, że „sam jest »batorakiem« i jest oburzony”. – Gdybym oglądał klip od drugiej minuty, wszystko byłoby w porządku. Tekst jest krytyczny, owszem, ale to wyraz artystyczny. Natomiast zestawienie tego tekstu z wizerunkiem szkoły jest oburzające. Nikt nie został w Batorym złapany pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Nie spotkałem się z pozytywnym komentarzem ze strony absolwentów liceum. Chłopak, który występuje, jest dorosły, może robić, co chce, ale składał przyrzeczenie zobowiązujące do przestrzegania pewnych wartości — mówił.

W momencie publikacji tekstu teledysk miał ponad 3,8 mln wyświetleń na YouTubie.

