Marcin Dubieniecki zatrzymany przez CBA. Chodzi o śledztwo ws. SKOK-u Wołomin

CBA przekazało, że funkcjonariusze ze Szczecina i Krakowa zatrzymali trzy osoby: znanego trójmiejskiego i warszawskiego adwokata, menedżera oraz byłego wiceministra skarbu, który sprawował swoją funkcję w latach 2004-2005. Sprawa dotyczy nadzoru nad SKOK Wołomin w latach 2012-2014, w tym powoływania się na wpływy w instytucji państwowej. Zatrzymani jeszcze dzisiaj maja zostać przewiezieni do prokuratury, gdzie zostaną postawione im zarzuty.

Służby nie zdradziły nazwisk zatrzymanych osób, ale światło na tę sprawę rzucają doniesienia RMF FM. Wynika z nich, że „trójmiejski i warszawski adwokat” to Marcin Dubieniecki. Przypomnijmy, to nie pierwsze problemy byłego męża Marty Kaczyńskiej z prawem. Już w grudniu 2017 roku Prokuratura Regionalna w Krakowie skierowała akt oskarżenia w sprawie wyłudzenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i prania brudnych pieniędzy. Wśród dziewięciu oskarżonych był wspomniany Dubieniecki, którego prokuratura oskarża o to, że wraz z Wiktorem D. kierował grupą przestępczą, która wyłudzała pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Proceder miał trwać w latach 2013-2015. – Według ustaleń śledztwa chodzi o 14,5 mln zł – mówił prokurator Zbigniew Gabryś z Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Śledztwa dotyczące przestępstw związanych z działalnością SKOK w Wołominie

Sprawa dotyczy działającej na terenie Polski w okresie od lutego 2009 roku do października 2014 roku zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się uzyskiwaniem wielomilionowych pożyczek pieniężnych ze SKOK w Wołominie. Głównym pomysłodawcą i koordynatorem grupy przestępczej był Piotr P., do 2012 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej SKOK w Wołominie, ściśle współpracujący z byłymi członkami zarządu tj. prezesem Mariuszem G., i vice prezesami Joanną P. i Mateuszem G.

