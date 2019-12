Tokarczuk przekazała replikę medalu noblowskiego na finał WOŚP

Olga Tokarczuk w piątek wróciła do Polski ze Szwecji, gdzie odebrała literacką Nagrodę Nobla. Pisarka postanowiła przekazać jedną z trzech replik medalu noblowskiego na licytację, z której dochód zostanie przeznaczony na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Noblistka podkreśliła, że replika jest ręcznie wykonana z brązu i pokryta złotem w zakładzie Svenska Medalj w Eskilstunie

Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk

Przypomnijmy, Olga Tokarczuk otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za miniony rok, kiedy to w związku ze skandalem w Akademii Szwedzkiej nie przyznawano tych prestiżowych wyróżnień. Polka odebrała dyplom i medal we wtorek 10 grudnia, a po gali pojawiła się na uroczystym bankiecie, w trakcie którego wygłosiła przemówienie. – Przed wyprawą do Sztokholmu starałam się dowiedzieć jak najwięcej na temat tego, jak wygląda ten wyjątkowy Tydzień Noblowski i ta ceremonia. Natrafiłam na film „The Wife” („Żona”). Moja ulubiona scena to ta, w której pisarz i jego żona właśnie odebrali telefon z Akademii Szwedzkiej i skaczą po łóżku jak dzieci, krzycząc „Wygraliśmy Nobla!”. Ale później opowieść staje się mroczniejsza i powoli wychodzi na jaw, że za sukcesem męża stoi jego żona. To ona jest prawdziwą autorką jego powieści – zaczęła Olga Tokarczuk. – Nie, nie, nie obawiajcie się, uroczyście przysięgam, że wszystkie swoje książki napisałam sama. To nie ten przypadek – zażartowała noblistka.

28. finał WOŚP

W trakcie 28 finału WOŚP, który odbędzie się pod hasłem "Wiatr w żagle" będą zbierane środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Finał odbędzie się 12 stycznia 2020 roku. W ostatnim roku w Polsce, w 67 oddziałach chirurgii dziecięcej wykonano ponad 80 tysięcy operacji. Choć polska chirurgia dziecięca jest na wysokim poziomie europejskim, trzeba zwiększać ilość operacji małoinwazyjnych, endoskopowych, które powodują mniejszy uraz operacyjny, zmniejszają dolegliwości dziecka związane z koniecznością operacji oraz skracają pobyt dzieci i rodziców w szpitalu. Potrzebny jest zarówno najnowocześniejszy i bardzo kosztowny sprzęt do operacji endoskopowych jak i edukacja zespołów zabiegowych.

Rozmowa z szefem WOŚP Jurkiem Owsiakiem w najnowszym numerze tygodnika "Wprost", który trafił do kiosków w poniedziałek 16 grudnia.

Czytaj także:

Owsiak: Zbieranie pieniędzy jest dla ludzi jak religia