Brutalne zabójstwo 16-latka w Kołobrzegu. Policja zatrzymała 17-latka

Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa 16-latka w Kołobrzegu. Ciało nastolatka znaleziono w poniedziałek przed godziną 6 rano na klatce schodowej w jednym z bloków mieszkalnych. Miał kilka ran kłutych w okolicach brzucha. Według nieoficjalnych ustaleń radia RMF FM zamordowany 16-latek miał być spokojnym, niebudzącym podejrzeń uczniem a policja nie zna na razie motywów przestępstwa. W poniedziałek 16 grudnia miał wyjść do szkoły, do której dotrzeć miał zamówioną wcześniej taksówką.

Śledczy z Kołobrzegu opublikowali wizerunek osoby mogącej mieć związek ze sprawą. Po kilku godzinach policja zatrzymała 17-letniego mieszkańca Kołobrzegu. Sprawca po ataku miał się udać do domu, w jego bloku znaleziono ślady krwi. Z informacji Polsat News wynika, że nastolatek udał się następnie do szkoły i to właśnie tam został zatrzymany przez policję. Nieoficjalnie podano, że był pod wpływem środków odurzających. – Śledztwo kołobrzeskiej prokuratury ws. śmierci 16-latka prowadzone jest w sprawie dokonania zbrodni zabójstwa – powiedział wcześniej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski.

Czytaj także:

