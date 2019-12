Nie lada gratka dla moli książkowych! POLONA udostępnia 3 mln obiektów

Milion z nich to efekt projektu „Patrimonium”, realizowanego przez BN razem z Biblioteką Jagiellońską. POLONA to obecnie jedna z największych bibliotek cyfrowych w Europie. Poprzez bibliotekę cyfrową POLONA zapewniany jest nieodpłatny, szeroki dostęp do obiektów cyfrowych wysokiej jakości (książek, czasopism, rękopisów, starodruków, map, rysunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut i druków ulotnych), które można w sposób nieograniczony wykorzystywać w dowolnym celu, w tym komercyjnym.

Co znajduje się w POLONIE?

Jak informuje Biblioteka Narodowa, w POLONIE można znaleźć zabytki piśmiennictwa i historii polskiej, a także wiele tekstów niedostępnych dziś na rynku księgarskim. Znajdzie się też coś dla wielbicieli unikatowych ulotek, książek z kolekcji królewskich i arystokratycznych, rysunków i rycin najlepszych polskich artystów. „Obok poważnych publikacji naukowych i źródeł historycznych znajdują się publikacje popularne jak romanse i kryminały, książeczki dla dzieci, poradniki, książki kucharskie. Mogą być znakomitym źródłem inspiracji i przyjemności” – reklamuje Biblioteka Narodowa.

Czytaj także:

Tokarczuk przekazała replikę medalu noblowskiego na finał WOŚP