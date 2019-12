Tusk ocenia program 500plus: Trzeba mądrzej wydawać pieniądze

Donald Tusk przebywa obecnie w Polsce, ponieważ promuje swoją księąkże Szczerze. W niedzielę 15 grudnia polityk pojawił się w programie „Dzień dobry TVN”. Jak się okazało, rozmowa nie dotyczyła życia prywatnego szefa Europejskiej Partii Ludowej, a kwestii politycznych i społecznych. – Emocjonalnie czas w Brukseli doceniam jako czas pomiędzy. Nie mam poczucia, że wracam do czegoś, co opuściłem, bo nigdy tego nie opuściłem. Emocjonalnie byłem zawsze blisko spraw polskich – stwierdził Donald Tusk odpowiadając na pytanie o powrót do rzeczywistości po czasach, gdy odbierał telefony od Baracka Obamy.

Prowadzący Piotr Kraśko zapytał również polityka o jego odpowiedzialność za to, co działo się w Platformie Obywatelskiej. – Jeśli nie uczestniczysz bezpośrednio w grze, to się nie wtrącaj – z takiego założenia wychodzę. Za bardzo się napatrzyłam na polskich polityków, którzy nie biorą odpowiedzialności za władzę. Nic tak nie demoralizuje jak pełna władza bez odpowiedzialności – stwierdził. – My, jako Polacy, tak bardzo skoncentrowaliśmy na polskiej polityce, ona jest bardzo monotonna, ciągle tylko: co, kto komu dowali. Nasza polityka jest bardzo peryferyjna, w innych krajach w debacie publicznej rozmawia się w bardziej nowoczesny sposób. To, co się dzieje w Polsce, to zło. Będę się starał to zmienić w rolach, które życie mi dopiero przypisze – mówił polityk.

„Nie żałuję, że nie wprowadziłem 500 plus”

– Nie żałuję, że nie wprowadziłem 500 plus. Liczyłem wtedy, na co Polskę stać, a na co nie. Polska musi teraz inwestować niewyobrażalne pieniądze w zdrowie, edukację i ochronę środowiska. PiS dokonało wyboru: damy tyle, ile się da, nie bacząc na to, czy za parę lat wystarczy pieniędzy na ochronę zdrowia dzieci. Wiem, że to co teraz mówię, nie jest popularne. Będziemy mieli 500 złotych w kieszeni, ale nie wyleczymy dziecka. Trzeba mądrzej wydawać pieniądze – podsumował Donald Tusk.

