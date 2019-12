Rozenek-Majdan otwiera fundację, by pomagać innym. „Kończymy remont lokalu i ruszamy”

Po wielu miesiącach starań Małgorzata Rozenek-Majdan po raz trzeci zostanie mamą. Radosne wieści zostały ogłoszone podczas koncertu zespołu IRA w warszawskim klubie Stodoła, gdzie przyszły tata – Radosław Majdan – bawił się w gronie znajomych. Informację o ciąży skomentowała także gwiazda TVN. „Takie piękne rzeczy wczoraj się działy, kiedy spałam. Ostatnio chodzę wcześnie spać, co chyba każda przyszła mama dobrze rozumie. To bardzo piękny czas dla naszej rodziny, szczególnie, że przyszły tata zwariował ze szczęścia i wniósł rozpieszczanie na zupełnie inny poziom” – napisała celebrytka na swoim profilu na Instagramie. „Czasami trzeba walczyć o swoje marzenia, ale warto bo one się spełniają” – dodała.

„Ruszamy”

Przeprowadzenie procedury in vitro wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. – Są kobiety, które potrzebują małej ilości leków – wówczas ponoszą koszty na poziomie dziesięciu tysięcy. Ale są też takie, które potrzebują znacznie silniejszej stymulacji i zapłacą osiemnaście tysięcy – powiedziała Małgorzata Rozenek w rozmowie z „Twoim Imperium". – Statystycznie kobieta musi poddać się trzem procedurom. Ja miałam ogromne szczęście, bo w dwie ciąże zaszłam już po pierwszej – dodała.

Małgorzata Rozenek-Majdan otwiera fundację, której celem będzie niesienie pomocy osobom, które zmagają się z problemem niepłodności. – Fundacja będzie zajmowała się edukacją i pomaganiem parom, które muszą korzystać z pomocy medycyny w leczeniu niepłodności. Bo ci ludzie często są zostawieni sami sobie. Wystąpiliśmy o wpisanie do rejestru fundacji, kończymy remont lokalu i ruszamy – powiedziała Małgorzata Rozenek „Twojemu Imperium".

