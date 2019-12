Marian Banaś ogranicza kompetencje wiceprezesów NIK

Zastępcami Mariana Banasia są: Małgorzata Motylow, Marek Opioła i Tadeusz Dziuba. Jak ustalił RMF FM, ich kompetencje zostały ograniczone. Wiceprezesi NIK nie mogą m.in. zmieniać upoważnień wydanych przez jej prezesa, nie mają także możliwości zmiany struktury organizacyjnej NIK i właściwości poszczególnych jednostek. Ponadto, z ich kompetencji wyłączono podejmowanie decyzji w sprawie nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami NIK. Nowelizację zarządzenia w sprawie kompetencji wiceprezesów NIK w czasie zastępowania szefa Izby podpisał prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Wniosek CBA o kontrolę

3 grudnia Prokuratura Regionalna w Białymstoku wszczęła śledztwo dotyczące oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. Zawiadomienie w tej sprawie złożyło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Od wielu dni toczy się dyskusja na temat dymisji prezesa NIK. - Jeżeli którykolwiek z poważnych zarzutów, które do tej pory pojawiły się w sferze medialnej, okazałby się prawdziwy, to ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś, kto jest takim zarzutem obciążony, mógł sprawować urząd prezesa Najwyższej Izby Kontroli - mówił Andrzej Duda. Do dymisji prezesa NIK wezwało kierownictwo PiS po jego spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim 28 listopada.

Pod koniec września magazyn śledczy "Superwizjer" TVN24 wyemitował reportaż dotyczący m.in. kamienicy wynajmowanej przez Banasia pod usługi hotelowe i jego rzekomych kontaktów ze światem przestępczym. Sześć miesięcy po rozpoczęciu kontroli oświadczeń majątkowych Mariana Banasia, 16 października CBA wydało komunikat, w którym znalazła się informacja o „zastrzeżeniach”. Banaś dostał siedem dni na złożenie wyjaśnień, co zrobił w czwartek 24 października.

Banaś się broni

W reakcji na publikację 30 października Marian Banaś wydał oświadczenie, w którym odniósł się do publikacji medialnych na swój temat. „Wszystkie moje nieruchomości nabyłem na podstawie aktów notarialnych w sposób uczciwy i zgodny z prawem, w tym również kamienicę, która stała się powodem ataków na moją osobę” – można było przeczytać w oświadczeniu prezesa NIK.

