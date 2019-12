Potrzebna jest zmiana lidera PO? Kidawa-Błońska dała jednoznaczną odpowiedź

– To jest przerażająca rzecz, że w Polsce ludzie muszą wychodzić na ulice, żeby bronić swoich praw tak naprawdę. Bo jest taka narracja, że to jest obrona sędziów. To jest obrona nas, wszystkich obywateli. Chciałabym wiedzieć i mieć pewność, że jeżeli moja sprawa trafia do sądu, to sędzia kieruje się tylko swoim doświadczeniem, wiedzą i stosowaniem prawa, że nie ulega wpływom czy poleceniom politycznym – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska na antenie Radia Zet. – To naprawdę dla mnie jest bardzo bolesne, że po tylu latach, kiedy wydawało nam się, że procesy demokratyczne są bardzo mocno osadzone w naszym społeczeństwie, musi dochodzić do tych protestów – dodała polityk.

„Potrzebna jest zmiana”

Kandydatka PO na prezydenta Polski została zapytana również, czy ugrupowaniu, z którego się wywodzi, potrzebna jest zmiana lidera. – Platformie na pewno potrzebna jest zmiana i jestem o tym przekonana – powiedziała. Beata Lubecka dopytywała Kidawę-Błońską, czy „jest potrzebna zmiana lidera”. – Potrzebna – odpowiedziała krótko polityk.

Na kogo Małgorzata Kidawa-Błońska zagłosuje w wyborach na szefa partii? – Poczekam, aż będzie zamknięta lista. (…) Chciałabym, żebyśmy odważnie podeszli do spraw związanych z naszą partią, bo ja kandydując w tych wyborach (prezydenckich – red.), chciałabym bardzo wiedzieć, że w partii jest mobilizacja, że mam wsparcie w zapleczu swojej partii, że będziemy wspólnie razem działać – odpowiedziała polityk.

Czytaj także:

Cymański o ustawie dyscyplinującej sędziów: Jest tworzona na gorąco