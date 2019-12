Zagadka sprzed 28 lat rozwiązana. Ewa F. i Waldemar B. usłyszeli surowy wyrok za planowane zabójstwo

Do zabójstwa Stanisława F. doszło w nocy z 17 na 18 października 1991 roku w miejscowości Sobota w gminie Lwówek Śląski. Jak ustalili prokuratorzy, pokrzywdzony został zaatakowany podczas snu. Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu oskarżył Ewę F. oraz Waldemara B. o zabójstwo Stanisława F. oraz o dwukrotne usiłowanie zabójstwa mężczyzny.

Dwie próby usiłowania zabójstwa

Jak ustalili prokuratorzy, pierwsza próba zabójstwa miała miejsce w nocy 6 grudnia 1990 roku, kiedy Waldemar B. z bronią palną przyszedł pod dom Stanisława F. i oddał w jego kierunku strzał, lecz nie trafił. Do drugiej próby doszło w nocy z 9 na 10 października 1991 roku. Prokurator oskarżył również Waldemara B. o cztery inne czyny, w tym groźby karalne kierowane wobec Marcina P., „naruszenie czynności narządu ciała” Marcina W., zniszczenie mienia na szkodę Marcina W. oraz groźby karalne kierowane wobec Marcina W. i jego żony.

Jak informuje Prokuratura Krajowa, wobec oskarżonych został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Środek ten był kilkukrotnie przedłużany przez sądy i jest nadal stosowany.

Zabójcy zaplanowali zbrodnię, pojawiły się nowe dowody

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokuratorzy odtworzyli przebieg zdarzeń, które miały miejsce w latach 1989-1994. Z ustaleń śledczych wynika, że Ewa F. i Waldemar B. zaplanowali i przygotowali swoje działania. Ponadto dokonywali czynności, które miały na celu skierować podejrzenie popełnienia zabójstwa na sprawców pochodzących z Niemiec.

W czerwcu 1992 roku śledztwo w sprawie zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawców zbrodni. Po 25 latach, w lipcu 2017 roku, do sprawy wrócili prokuratorzy Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Prowadzone przez nich działania doprowadziły do uzyskania nowych dowodów, co z kolei pozwoliło na podjęcie umorzonego śledztwa, a w rezultacie skazania sprawców.

