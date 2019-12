Rzecznik rządu odpowiada na apel KE. „Nietrafiony”

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki w mediach społecznościowych odpowiedział na list wiceszefowej Komisji Europejskiej Very Jourovej. W obszernym dokumencie jego autorka zachęca polskie władze m.in. do skonsultowania z Komisją Wenecką Rady Europy projektu ustawy dyscyplinującej sędziów. „Z najwyższą uwagą zapoznałem się z listem Very Jourovej ws. ustawy represyjnej. Zapewniam, że Senat RP skorzysta ze wszelkich przewidzianych prawem możliwości, by stanowione w naszym kraju prawo dotyczące sędziów było zgodne z regulacjami i wartościami Unii Europejskiej” – napisał Tomasz Grodzki na Twitterze. Do wpisu marszałek Senatu dołączył pełną treść dokumentu.

„Apel KE jest nietrafiony”

– Apel KE jest nietrafiony – powiedział Piotr Müller w rozmowie z dziennikarzami. W ten sposób rzecznik rządu odniósł się do listu KE dotyczącego projektu tzw. ustawy dyscyplinującej sędziów. – Mam takie głębokie przekonanie, że w Komisji Europejskiej ktoś niestety naopowiadał rzeczy, które w Polsce się nie dzieją i w związku z tym Komisji Europejska – mam nadzieję – nie ze złej woli, ale po prostu z braku rzetelnych informacji, taki dzisiaj apel przedstawiła – dodał Müller.

