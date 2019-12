Tarczyński kpi z makijażu dziennikarki TVN24. „To wygląda (według mnie) jak bufetowa w latach 80tych”

Dominik Tarczyński udostępnił na swoim profilu na Facebooku zdjęcie dziennikarki TVN Justyny Pochanke. Pod fotografią zamieścił wpis, w którym zastanawiał się nad tajnikami kobiecego makijażu. Swój komentarz rozpoczął od stwierdzenia, że „nigdy nie komentuje fizyczności i nie atakuje adPersonam”.

„Dlatego zapytam kobiety: O co chodzi z tym malowaniem skóry która udawać ma brwi. Przecież to wygląda (według mnie) jak bufetowa w latach 80tych, węglem pomalowana i podająca setkę + śledzia. Takie moje pytanie” – ocenił poseł Prawa i Sprawiedliwości. „Opamiętajcie się! To obrzydliwe!” – dodał.

