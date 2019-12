Uchwała Sejmu z okazji Nobla dla Tokarczuk. Jeden poseł głosował przeciw

Sejm w specjalnej uchwale wyraził uznanie dla Olgi Tokarczuk, laureatki literackiej Nagrody Nobla za 2018 rok. Posłowie przypomnieli, że to piąte takie wyróżnienie dla polskiego twórcy. Noblistka dołączyła tym samym do Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej.„Autorka »Biegunów«, »Ksiąg Jakubowych« czy »Prawieku i innych czasów« odważnie pisze o kryzysie, w jakim znalazła się zachodnia cywilizacja. Mówi, jak trudno dziś scalić świat, który stał się światem fragmentów osobnych, odrębnych bytów i narracji” – napisali posłowie w przyjętej 20 grudnia 2019 r. uchwale. Przypomnieli też słowa, jakie pisarka wygłosiła w swej mowie noblowskiej: Wierzę, że muszę opowiadać tak, jakby świat był żywą, nieustannie stawającą się na naszych oczach jednością, a my jego – jednocześnie małą i potężną – częścią.

Kto zagłosował przeciw uchwale?

Sejm wyraził też satysfakcję i dumę z faktu, że Polska znalazła się wśród ośmiu krajów z największą liczbą Nagród Nobla w dziedzinie literatury. „Powodem do radości jest to, że owo wyróżnienie upowszechnia polską literaturę na całym świecie i zasłużenie potwierdza jej wysoką pozycję” – podkreślili posłowie.

Za poparciem uchwały głosowało 406 posłów. Przeciw był tylko jeden - Grzegorz Braun z Konfederacji.

