Jerzy Owsiak odpowie przed sądem. Za słowa, które wypowiedział na scenie

Wniosek o ukaranie Jerzego Owsiaka wpłynął do Sądu Rejonowego w Słubicach. – Zarzuca się, że w nocy z 4 na 5 sierpnia 2019 podczas imprezy masowej w Kostrzynie nad Odrą publicznie używał słów nieprzyzwoitych. Grozi mu za to kara ograniczenia wolności, kara grzywny do wysokości 1500 zł lub kara nagany – poinformowała Lidia Wieliczuk, rzecznik Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, w rozmowie z TVN24. Rzecznik przekazała, że sędzia najpierw zapozna się z wnioskiem i zweryfikuje, czy spełnia formalne wymagania. – Potem zdecyduje, czy skierować sprawę na posiedzenie niejawne, gdzie zapadnie wyrok nakazowy, czy też trafi na wokandę w zwykłym trybie – wyjaśniła Lidia Wieliczuk.

„A wy, k***a, ile wywalacie pieniędzy na loty?”

W niedzielę 4 sierpnia Jerzy Owsiak uroczyście zamknął festiwal Pol'and'Rock w Kostrzynie nad Odrą. Na koniec powiedział kilka gorzkich i ostrych słów pod adresem polskich polityków. – Czemu nie karzecie polityków, którzy zap***ają samolotami za moje, k***a, pieniądze? – mówił ze sceny. – Dlaczego ich nie pociągniecie do odpowiedzialności? Nie ma na to zgody. Bądźcie z nami na Finale WOŚP. 176 mln. A wy, k***a, ile wywalacie pieniędzy na loty? Pacjenci onkologiczni nie mają się jak leczyć. To co wy, k***a, do nas macie? – pytał.

– Przepraszam, jeżeli kogoś obraziłem, ale się, k****, to wszystko wylewa z człowieka. Nie dajcie sobie, po***ać, w sercu, to jest wasz kraj, nie dajcie się omamić. Przeżyłem PRL, jak można teraz tak szczuć. Pierwszy mandat dostanę za bluzgi. Trzeba się je***ć w łeb, aby w te wszystkie kłamstwa uwierzyć. Zmieńcie coś, trzeba w końcu coś zmienić – kontynuował Owsiak.

