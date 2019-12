Tusk mówił o Kaczyńskim. „Promotor największego kłamstwa”

Podczas wywiadu dla WP Donald Tusk stwierdził, że opozycja musi się zmienić, by wygrać kolejne wybory parlamentarne. – Będą do wygrania, ale potrzebne są nowe twarze, więcej energii, młodych ludzi i nowocześniejszego myślenia – stwierdził były przewodniczący RE. Polityk dodał, że jego zdaniem stopniowo będzie tracił poparcie, ponieważ „nawet jeśli mają jakieś poważne powody, żeby dziś głosować na PiS, nie będą w stanie znieść tej ilości zła (…), jakie PiS produkuje, i to tak taśmowo” .

Wpadka opozycji, karykaturalna prezydentura i kłamstwo prezesa PiS

Tusk skomentował również ostatnie wydarzenie w Sejmie, kiedy to posłowie opozycji nie wykorzystali szansy, by zablokować czytanie projektu ustawy zakładającej dyscyplinowanie sędziów. – Wpadka jest wpadką, nie ma tu co tłumaczyć. Ale to, że będziemy mieli „ustawę kagańcową”, to nie dlatego, że grupa posłów nie przyszła na głosowanie, tylko dlatego, że większość parlamentarna chce tej ustawy – ocenił były premier.

Polityk pokusił się także o ocenę Andrzeja Dudy, którego wskazał jako faworyta nadchodzących wyborów prezydenckich. Zdaniem Tuska prezydentura obecnej głowy państwa jest „karykaturą”, a sam Andrzej Duda ma największe szanse na ponowne objęcie urzędu nie ze względu na „przymioty własne a na „wielką machinę partyjno-państwową” , która za nim stoi.

Tusk nie szczędził także mocnych słów pod adresem Jarosława Kaczyńskiego. Zdaniem byłego szefa RE prezes PiS jest „autorem i promotorem kłamstwa największego, które zrujnowało polską wspólnotę” , a mianowicie „kłamstwa smoleńskiego”. – Też wiem dlaczego, bo jest pewien typ polityków – on nie jest tu wyjątkiem – którzy wygrywają wtedy, kiedy agresja, nienawiść i podział są górą – podsumował.

Czytaj także:

Trzaskowski najlepszym prezydentem Warszawy ostatnich lat? Są wyniki sondażu