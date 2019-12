Tomasz Lis pokazał zdjęcie ze szpitalnego łóżka. „Mistrzem selfie to ty nie jesteś”

Przypomnijmy, lokalny serwis olsztyn.wm.pl oraz „Super Express” podawały, że Tomasz Lis udał się do stolicy Warmii i Mazur, aby przeprowadzić rozmowę z sędzią Pawłem Juszczyszynem, który domagał się od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia dla członków nowej KRS, za co wszczęto przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. We wtorek 10 grudnia Tomasz Lis miał się gorzej poczuć. Dziennikarz trafił na oddział kliniczny anestezjologii i intensywnej terapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie.

Część mediów zaczęła wówczas spekulować, że stan zdrowia dziennikarza jest bardzo poważny. „Tomek ma się dobrze i dziękuje za Wasze wyrazy wsparcia i sympatii. Wszystko jest pod kontrolą, a informacje o rzekomym »stanie ciężkim« są całkowicie nieprawdziwe” – napisała na Twitterze Hanna Lis.

Lis wychodzi ze szpitala

19 grudnia dziennikarz wyszedł ze szpitala w Olsztynie. W oświadczeniu napisał, że czeka go długa rehabilitacja. Dziennikarz nadal pozostaje aktywny na Twitterze. W niedzielę 22 grudnia pokazał swoje zdjęcie ze szpitalnego łózka. „Wszystkim Wesołych Świat. Życzę Wam, żebyście zawsze byli nad, a nie pod wozem, a będąc »pod« pamiętali, że to część życia i że zwykle, z czasem, można się wygrzebać” – napisał Tomasz Lis.

Pod fotografią pojawiło się mnóstwo życzeń powrotu do zdrowia – zarówno od internautów, jak i dziennikarzy. „Mistrzem selfie to ty nie jesteś, influencerki z ciebie nie będzie. Zaręczam, że w realu wygląda duuuuuużo lepiej” – napisała Hanna Lis. „Tomku, zdrowia i siły! Bardzo wiele osób ściska za Ciebie kciuki i Ci kibicuje” – napisał Tomasz Sekielski. „Trzymam kciuki! Wracaj szybko. I świętuj mimo wszystko” – dodała Katarzyna Kolenda-Zaleska. „Zdrowia. Sił. Spokoju” – życzyła Karolina Korwin-Piotrowska. „Tomek, co tu dużo gadać: zdrowiej, dbaj o siebie i wracaj do formy! Pamiętaj też, że masz jeszcze kilka maratonów do zdobycia i morze kawałów do opowiedzenia” – skomentował Robert Feluś

Co ciekawe, zwrot "panie Tomku" stał się jedną z najpopularniejszych fraz używanych w niedzielę 22 grudnia przez użytkowników Twittera.