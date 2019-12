Tarczyński skrytykował dziennikarkę TVN24, dołączyła Ogórek. „Jak można namalować brwi markerem?”

Dominik Tarczyński udostępnił na swoim profilu na Facebooku zdjęcie dziennikarki TVN Justyny Pochanke. Pod fotografią zamieścił wpis, w którym zastanawiał się nad tajnikami kobiecego makijażu. Swój komentarz rozpoczął od stwierdzenia, że „nigdy nie komentuje fizyczności i nie atakuje adPersonam”. „Dlatego zapytam kobiety: O co chodzi z tym malowaniem skóry która udawać ma brwi. Przecież to wygląda (według mnie) jak bufetowa w latach 80tych, węglem pomalowana i podająca setkę + śledzia. Takie moje pytanie” – ocenił poseł Prawa i Sprawiedliwości. „Opamiętajcie się! To obrzydliwe!” – dodał.

Ogórek odpowiada posłowi PiS

Na słowa polityka Prawa i Sprawiedliwości postanowiła zareagować Magdalena Ogórek. „Z życia [mojego] wzięte: 1. Jak mogła pojechać po chleb w tej samej kurtce?! [przecież wiadomo, że ludzie mają 31 kurtek, na każdy dzień inną] 2. Pojechała tym samym autem po chleb!! 3. Po zakupy bez makijażu!! A ja nigdy nie pojmę, jak można namalować sobie brwi markerem” – napisała dziennikarka TVP.

Czytaj także:

Tomasz Lis pokazał zdjęcie ze szpitalnego łóżka. „Mistrzem selfie to ty nie jesteś”