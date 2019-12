Warszawa. Aktywiści rozdający posiłki bezdomnym zostali zaatakowani. „Oblano gazem, poszarpano, zwyzywano”

„Jedzenie Zamiast Bomb” to inicjatywa, w ramach której rozdawane są ciepłe posiłki dla ludzi potrzebujących, biednych, bezdomnych. W niedzielę 22 grudnia jej członkowie mieli zostać zaatakowani przez trzech mężczyzn, o czym szczegółowo poinformowano w mediach społecznościowych. „Dzisiaj, podczas cotygodniowego rozdawania ciepłych posiłków oraz zimowych ubrań osobom potrzebującym i bezdomnym zostaliśmy zaatakowani przez grupę agresywnych chłopców. Oblano nas gazem, poszarpano oraz zwyzywano. Dlaczego? Chłopcy agresywnie mówili, że pomagamy nierobom i nieudacznikom oraz, że oni kochają wojnę i Hitlera (sic!), dlatego są przeciwni naszej akcji. Następnie przeszli do czynów. Zaatakowani zostali również przypadkowi przechodnie. Pobity i zagazowany został mężczyzna, który zareagował na to jak neo-naziści zaczepiali ludzi i hajlowali w metrze’’ – opisała Food Not Bombs Warszawa na Facebooku.

„Nie ma naszej zgody na przemoc i faszyzm"

W dalszej części wpisu zaapelowano do osób, które widziały przebieg zdarzenia i za pomocą różnych urządzeń utrwalały je. „Wiele postronnych osób nagrywało zajście – bardzo prosimy o przesłanie nam filmików, jeśli ktoś takie posiada oraz informacje, jeśli ktoś rozpoznaje napastników. Nie ma naszej zgody na przemoc i faszyzm. Nie damy się zastraszyć i dalej będziemy robić co robimy! Za tydzień znowu będziemy rozdawać jedzenie i ubrania w ramach antywojennej i antyprzemocowej inicjatywy Jedzenie Zamiast Bomb!” – czytamy.

Komentarz policji

W rozmowie z dziennikarzami TOK FM głos w sprawie zabrał nadkom. Robert Szumiata z Komendy Rejonowej Policji Warszawa Śródmieście. – Została zatrzymana jedna osoba. Jest to mężczyzna w wieku 16 lat. Kolejna została już zidentyfikowana. Nadal poszukujemy trzeciej osoby – przekazał w godzinach porannych nadkomisarz.

