Pawłowicz może mieć spore problemy. „Złamała kodeks etyczny sędziów TK”

Zdaniem Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Krystyna Pawłowicz złamała kodeks etyczny sędziów TK. Działacze organizacji przytoczyli na dowód dwa jego paragrafy: „sędzia nie uczestniczy w debacie publicznej dotyczącej spraw politycznych ani nie angażuje się w działania partii politycznych i ruchów społecznych zajmujących się bieżącą polityką” oraz „sędzia Trybunału powstrzymuje się od wypowiedzi, które mogą podważać status, autorytet i integralność Trybunału”. W związku z tym OMZRiK złożył skargę.

Rzecznik rządu Piotr Muller ani biuro TK nie chcieli komentować tej sprawy.

Co napisała Krystyna Pawłowicz?



Zaczęło się od tweeta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, w którym wicemarszałek Sejmu zarzuciła prezydenturze obecnej głowy państwa brak wstydu. „Jej symbolem będzie wielokrotne złamanie konstytucji, przyjęcie ślubowania od Piotrowicza i Pawłowicz, skandaliczne ataki na sędziów. I te słowa, że nie jest Prezydentem wszystkich Polaków. Wstyd!” – napisała kandydatka PO na najwyższy urząd w kraju. Odniosła się w ten sposób do słów Andrzeja Dudy, który w wywiadzie dla TVP Info stwierdził: „Wstyd za to, kto w ogóle został na urząd I prezesa Sądu Najwyższego wybrany” .

Na odpowiedź nie musiała długo czekać. W obronie prezydenta Dudy stanęła Krystyna Pawłowicz, dawniej posłanka PiS, a od grudnia 2019 roku – sędzia Trybunału Konstytucyjnego. „Wstydem, proszę pani Kidawy-Błońskiej to jest pani BEZWSTYD; bezwstyd bezkrytycznej marionetki, bezwstyd nieudanego socjologa z infantylnymi pretensjami do bycia „prezydentem”...Litość” – czytamy we wpisie Pawłowicz.

