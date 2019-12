Sześcioraczki z Krakowa życzą wesołych świąt. Ich zdjęcie robi furorę w sieci

„Życzymy wszystkim spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia” – czytamy na profilu sześcioraczków z Krakowa. Rodzice maluchów zadbali, by na zdjęciu uchwycona została świąteczna atmosfera. Obok dzieci leży kilka świątecznych ozdób, a one same mają na sobie ubranka w charakterystyczne wzory. Internauci są zachwyceni. Podziwiają urodę sześcioraczków, a także składają całej ich rodzinie świąteczne życzenia.

Podobne zachwyty u użytkowników mediów społecznościowych wywołują inne zdjęcia, które mama sześcioraczków zamieszcza w sieci. Wszystkie są niezwykle urocze. Przekonajcie się sami, oglądając galerię.

Cesarskie cięcie

Opisywane tutaj sześcioraczki urodziły się w poniedziałek 20 maja 2019 roku przed południem w szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Cztery dziewczynki i dwóch chłopców przyszło na świat przez cesarskie cięcie. W rozmowie z dziennikarzami RMF FM prof. Ryszard Lauterbach, kierownik Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, poinformował, że noworodki „wymagały wsparcia oddechowego”, a także „odpowiedniego uruchomienia przewodu pokarmowego”. Jedno z dzieci musiało zostać zaintubowane.

Czytaj także:

Prawdziwa Roszpunka istnieje. Obcy mężczyźni oświadczają jej się z jednego powodu