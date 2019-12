Sekielski ostro o Tusku: Dał dyla na dobrą, unijną posadę a zostawił tutaj niezły bajzel

Tomasz Sekielski znany jest ze swojego ciętego języka, jeśli chodzi o ważne sprawy społeczne lub polityczne. Dziennikarz zamieścił na Facebooku nagranie, w którym skomentował m.in. nieobecność części posłów opozycji na głosowaniu w sprawie tzw. ustawy kagańcowej. – Życzę Wam tego, abyśmy doczekali się w tym kraju polityków z klasą, opozycji, która nie będzie miała wszystkiego w d***e, nie będzie darła szat, krzyczała o końcu demokracji i dyktaturze, a jednocześnie tak wielu z nich nie przychodzi na głosowanie, na którym może zmienić porządek obrad Sejmu i trochę popsuć krwi, tym którzy na chama próbują założyć kaganiec sędziom i sądom – stwierdził. – Co takiego w dniu posiedzenia Sejmu ma do roboty poseł, jak nie siedzieć w Sejmie? – zastanawiał się.

– Całej opozycji należy się duża i widoczna z kosmosu czerwona kartka, ponieważ mam wrażenie, że tam kompletnie jest plaża. Jeśli ktoś mi mówi o końcu demokracji, mówi o dyktaturze, mówi mi „wychodź na ulice”, bo trzeba bronić, bo ktoś chce zabrać nam jakieś prawa, (…) po czym komuś nie chciało się wstać na godz. 10, aby zagłosować, bo mieli inne ważne obowiązki – zaznaczył.

„Tusk jest odważny po fakcie, fighter w komentowaniu”

Wiele gorzkich słów padło pod adresem Donalda Tuska. – Tak się angażuje w tę walkę, że nie zdążył na protest w obronie sądów, bo podpisywał książkę. To też pokazuje, co jest priorytetem. Jednak zarabianie kasy na książce, tak mi się wydaje, niż jakieś demonstrowanie w obronie wolnych sądów. Tusk jest odważny po fakcie, fighter w komentowaniu, fighter w ocenianiu innych, człowiek który wie, jak wygrywać wybory, ale jakoś w tych wyborach wystartować nie chciał – ocenił.

– Opowiada o tym, jakim jest fighterem; że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. I co więcej, może za pięć lat w wyborach prezydenckich to on jednak wystartuje. A w ogóle to mówi, co trzeba w polskiej polityce zrobić, a czego nie zrobić i w ogóle, jest pełen energii. Panie przewodniczący Donaldzie Tusku, można było wystartować w wyborach prezydenckich. Powalczyć, postarać się, pokazać, jak to pan nie odpuszcza. Teraz to są kocopoły – mówił dziennikarz zwracając się bezpośrednio do szefa Europejskiej Partii Ludowej. – Tusk najpierw dał dyla na dobrą unijną posadę, na której on zyskał, a Polska zyskała niewiele. A zostawił tutaj niezły bajzel, partię w rozsypce i rząd, który dryfował – podsumował.

