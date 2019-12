Prymas o roli Boga w życiu, abp Głódź o „lekcji dla notabli”. Świąteczne kazania polskich hierarchów

Brak zgody na spłaszczenie zbawienia

W Poznaniu, w katedrze na Ostrowie Tumskim, abp Stanisław Gądecki w swojej homilii mówił o roli Kościoła w życiu wiernych i przestrzegał przed jego wykorzystywaniem w polityce. – Chociaż wielu chrześcijan usiłuje sprowadzić zadanie Kościoła do jakiegoś tylko doczesnego przedsięwzięcia, usiłując spłaszczyć zbawienie do zwykłej pomyślności materialnej, a działalność Kościoła do poczynań politycznych lub społecznych, to jednak my nie możemy się na to zgodzić – mówił abp Gądecki.



„Lekcja dla różnych notabli”

Trzeba bronić wiary, kultury i tradycji, bowiem Kościół jako wspólnota wiary to nie muzealny zabytek – powiedział podczas pasterki w Katedrze Oliwskiej w Gdańsku arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Metropolita gdański mówił o współczesnych zagrożeniach dla rodziny, przypomniał też postać kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego postępowanie – jak wskazywał – "to także lekcja dla różnych notabli". – Będziemy wielokrotnie wracać do postaci kardynała Stanisława Wyszyńskiego, bowiem 7 czerwca w Warszawie będzie beatyfikacja na placu Piłsudskiego. Ale ilekroć wyjeżdżał zagranicę nigdy nie mówił źle nie tylko o Polsce, ale o rządzie, komunistycznym, który nawet go więził, upokarzał, który dokuczał. Nigdy za granicą nie udzielał wywiadów, to także lekcja dla różnych notabli – stwierdził abp Sławoj Leszek Głódź.



„Zaprośmy Boga w nasze życie”

Boże Narodzenie jest wydarzeniem, a nie wzruszającą historią – mówił w swojej homilii w katedrze gnieźnieńskiej prymas Polski. Podczas pasterki Wojciech Polak podkreślał także rolę Chrystusa w codziennym życiu. – W codziennym życiu nie jesteśmy już sami, on jest pośród nas, nie zmienia spraw magicznie, ale jeśli go przyjmiemy to wszystko może się zmienić. Zaprośmy go w nasze życie, w nasze wydarzenia, w to co nas tak niepokoi, w to co się tak boimy. Zaprosimy go w to, co dla nas tak trudne, tak bolesne, tak często nie zrozumiałe. Zaprosimy go, gdy nie potrafimy spojrzeć na siebie z miłością i wciąż tak często nawzajem się oskarżamy. Zaprosimy go, gdy nie potrafimy albo już nie chcemy widzieć tych do których trzeba nam dziś wyjść z pomocą, z konkretną pomocą, z odważnym upomnieniem – mówił prymas Polski.



„Pamiętajmy o ubogich”

W stolicy metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz przewodniczył mszy w kościele św. Andrzeja Apostoła. W homilii mówił, że należy przy tej okazji zwrócić się ku ubogim i potrzebującym. – Papież przypomina, że to ubogie narodzenie Jezusa każe nam przy żłobie, przy stajence myśleć o ludziach ubogich, o biednych, o bezdomnych i o potrzebujących, to jest ta myśl, która zawsze jest bardzo blisko papieżowi Franciszkowi – mówił kard. Kazimierz Nycz.