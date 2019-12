Nie wyrzucać, tylko oddać. Co zrobić po świętach z niezjedzonymi potrawami?

W większości polskich miast otwarte są jadłodzielnie. To specjalne miejsca, w których można zostawić lub pobrać produkty spożywcze. Wszystko z myślą o najbardziej potrzebujących. W samej w Warszawie działa kilkanaście takich punktów. Lista poniżej.

- Szczególnie w święta Bożego Narodzenia, kiedy zostawiamy dodatkowy talerz przy stole dla tego nieznajomego gościa, to w jakimś sensie biorąc udział w akcji my zapełniamy ten talerz i dajemy go komuś – mówi Maria Skołożyńska, prezes fundacji „Podzielmy się”.

Fundacja Banki Żywności podaje, że każdego roku w Polsce 9 mln ton żywności ląduje w koszu. Oznacza to, że marnujemy średnio 235 kg jedzenia na osobę, co daje nam niechlubne 5. miejsce w Unii Europejskiej. W święta wyrzucamy nawet 2-3 razy więcej żywności niż w ciągu całego roku.

