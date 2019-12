Zostawił 3-latkę w „oknie życia”. Policja poszukuje ojca dziewczynki

Jak podaje TVN24, 3-latka mieszka razem z matką w Wojkowicach. 26-letni ojciec dziewczynki nie mieszka razem z córką, ale nie ma ograniczonych praw rodzicielskich, więc co jakiś czas zabiera ją na spacery. Tak stało się również 26 grudnia, kiedy to kobieta ubrała dziecko i oddała pod opiekę ojcu. Tego samego dnia zadzwonili do niej policjanci z Katowic informując, że w „oknie życia” zostawiono jej córkę.

Dziewczynka znała adres

Funkcjonariuszom udało się ustalić miejsce zamieszkania matki dziewczynki za sprawą 3-latki, która znała adres na pamięć. – Pozytywne w tej sprawie jest to, że dziecku nic złego się nie stało, że nie zostało porzucone na ulicy, ale w miejscu, gdzie było wiadomo, że będzie bezpieczne i zostanie mu udzielona pomoc – przekazała w rozmowie ze stacją Agnieszka Żyłka, rzeczniczka policji w Katowicach.

Funkcjonariusze poszukują teraz 26-latka by ustalić, dlaczego zostawił córkę w „oknie życia”. Matki dziecka jeszcze nie przesłuchano, ale wstępna rozmowa z policjantami wykazała, że była zaskoczona zachowaniem ojca dziecka.

Czytaj także:

Sześcioraczki z Krakowa życzą wesołych świąt. Ich zdjęcie robi furorę w sieci