Chciała popełnić samobójstwo, policjanci zdążyli w ostatniej chwili. Kobieta trafiła do więzienia

Mieszkaniec gminy Błonie zgłosił sochaczewskim policjantom, że jego znajoma zażyła dużą ilość leków, ponieważ chce popełnić samobójstwo. Sprawa była trudna, ponieważ mężczyzna wiedział tylko, że 22-latka wynajmuje mieszkanie w Sochaczewie, ale nie znał dokładnego adresu. Kobieta nie miała również meldunku na terenie miasta.

Policjanci ustalili, że poszukiwana przebywa w jednym z domów na terenie Sochaczewa. Funkcjonariusze dotarli do niej w ostatniej chwili. Po kilku minutach rozmowy 22-latka straciła przytomność. Policjanci gotowi do ewentualnej reanimacji, monitorowali jej funkcje życiowe do przyjazdu karetki.

Kobieta trafiła do placówki penitencjarnej

22-latka trafiła do szpitala. Pilnowali jej również policjanci, ponieważ jeszcze w trakcie poszukiwań okazało się, że jest poszukiwana przez mundurowych z komendy w Starych Babicach. Kobieta trafiła już do placówki penitencjarnej, gdzie również będzie miała zapewnioną opiekę lekarską.

