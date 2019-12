Nurowska przedstawia wizję Polski 2020 roku. „Już wolałam Cię pod protektoratem Rosji”

„60% Polaków chce głosować na Dudę. Oto maluje się obraz Polski 2020. W Pałacu Prezydenckim nieodpowiedzialny człowiek, w Filharmonii pan Zenek... w Sejmie większość to cyniczni, chciwi stanowisk i kasy posłowie...W rządzie podobnie” – napisała Maria Nurowska na Facebooku.

„Nie chcę Cię Takiej Polsko! Już wolałam Cię pod protektoratem Rosji...byliśmy wszyscy raczej niebogaci materialnie, ale za to duchowo. Czytaliśmy Gombrowicza, wiersze Barańczaka, do teatru chodziliśmy na »Dziady«. Kościół był dla nas wsparciem” – czytamy w dalszej części wpisu. „Nie chcę Cię takiej Polsko” – powtórzyła raz jeszcze Maria Nurowska.

Wpis pisarki wzbudził zainteresowanie internautów. „Nie chcę takiej Polski, ale do tamtej zdecydowanie nie tęsknię” – napisał jeden z nich. „My nie dorośliśmy do wolności! My musimy mieć nad sobą czyjś but, wtedy mobilizujemy się i wychodzą ukryte, najlepsze cechy naszego narodu. Tęsknimy za wolnością, dopiero gdy ją tracimy. Smutne, że potrafił zniewolić nas mały, nienawidzący wolnego świata człowiek!” – odpowiedziała Nurowska.

